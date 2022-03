La Nuit de l’imagination Caen, 24 mars 2022, Caen.

La Nuit de l’imagination Le Dôme 3, esplanade Stéphane Hessel Caen

2022-03-24 20:00:00 20:00:00 – 2022-03-24 01:00:00 01:00:00 Le Dôme 3, esplanade Stéphane Hessel

Caen Calvados

La Ville de Caen, le Dôme et leurs partenaires proposent une nuit de rencontres constructives et foisonnantes dédiée au ” Faire soi-même “.

Placée sous le signe du recyclage des matières, la soirée se décline en jeux et ateliers : customisation de baskets et tee-shirts, création de bijoux, cosmétiques et produits d’hygiène, démonstrations de créations graphiques, vidéomaton…

Cet évènement est organisé dans le cadre du dispositif “Vie nocturne”. Une offre de soirées décalées, originales, gratuites et sans alcool sur différentes thématiques sportives, ludiques et culturelles en direction des 18-30 ans (enfants accompagnés à partir de 12 ans).

http://www.ledome.info/index.php?page=fiche_agenda&id_manifestation=3039

dernière mise à jour : 2022-03-07 par