La nuit de l’hypnose avec Alex l’hypnotiseur Saint-Quentin Saint-Quentin Catégories d’évènement: Aisne

Saint-Quentin

La nuit de l’hypnose avec Alex l’hypnotiseur Saint-Quentin, 31 mars 2022, Saint-Quentin. La nuit de l’hypnose avec Alex l’hypnotiseur Saint-Quentin

2022-03-31 20:00:00 – 2022-03-31

Saint-Quentin Aisne 10 10 L’hypnose est un phénomène qui intrigue, qui fait poser beaucoup de questions ! En fait l’hypnose est un état naturel que chacun connaît déjà dans la vie de tous jours. Alex vous propose d’explorer cet état et de vous aider à lâcher prise pour libérer le pouvoir de votre imagination.

Laissez vous guider dans des aventures aussi amusantes qu’impressionnantes, et ceci toujours dans la bienveillance. Alors n’hésitez pas à vivre une expérience fascinante et drôle lors de cette soirée.

Réservations : https://www.billetreduc.com/287173/evt.htm Tarif : 10€ L’hypnose est un phénomène qui intrigue, qui fait poser beaucoup de questions ! En fait l’hypnose est un état naturel que chacun connaît déjà dans la vie de tous jours. Alex vous propose d’explorer cet état et de vous aider à lâcher prise pour libérer le pouvoir de votre imagination.

Laissez vous guider dans des aventures aussi amusantes qu’impressionnantes, et ceci toujours dans la bienveillance. Alors n’hésitez pas à vivre une expérience fascinante et drôle lors de cette soirée.

Réservations : https://www.billetreduc.com/287173/evt.htm Tarif : 10€ alexhypnotiseur@gmail.com L’hypnose est un phénomène qui intrigue, qui fait poser beaucoup de questions ! En fait l’hypnose est un état naturel que chacun connaît déjà dans la vie de tous jours. Alex vous propose d’explorer cet état et de vous aider à lâcher prise pour libérer le pouvoir de votre imagination.

Laissez vous guider dans des aventures aussi amusantes qu’impressionnantes, et ceci toujours dans la bienveillance. Alors n’hésitez pas à vivre une expérience fascinante et drôle lors de cette soirée.

Réservations : https://www.billetreduc.com/287173/evt.htm Tarif : 10€ Hypnose

Saint-Quentin

dernière mise à jour : 2022-02-22 par

Détails Catégories d’évènement: Aisne, Saint-Quentin Autres Lieu Saint-Quentin Adresse Ville Saint-Quentin lieuville Saint-Quentin Departement Aisne

Saint-Quentin Saint-Quentin Aisne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-quentin/

La nuit de l’hypnose avec Alex l’hypnotiseur Saint-Quentin 2022-03-31 was last modified: by La nuit de l’hypnose avec Alex l’hypnotiseur Saint-Quentin Saint-Quentin 31 mars 2022 Aisne Saint-Quentin

Saint-Quentin Aisne