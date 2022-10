LA NUIT DE L’HORREUR Montpellier Montpellier Catégories d’évènement: Hrault

Montpellier

LA NUIT DE L’HORREUR Montpellier, 31 octobre 2022, Montpellier. LA NUIT DE L’HORREUR

12 Rue Farges Montpellier Hrault

2022-10-31 – 2022-11-01 Montpellier

Hrault EUR 29 Notre équipe vous accueille pour Halloween le 31 octobre jusqu’à 5H du matin. Réservez directement en ligne en sélectionnant le jour du 1er novembre (si vous voulez réserver après minuit )

Venez tester notre nouvelle salle SAW2 vs SQUID GAME

Soyez piégés dans notre nouvelle salle d’horreur terrifiante Profitez d’une réduction de 10% sur votre réservation avec le code : HALOLWEEN10 Notre équipe vous accueille pour Halloween le 31 octobre jusqu’à 5H du matin. contact@escapegame.lol +33 6 51 63 89 59 https://escapegame-lol.4escape.io/booking/2022-10-03 Montpellier

dernière mise à jour : 2022-10-03 par

Détails Catégories d’évènement: Hrault, Montpellier Autres Lieu Montpellier Adresse 12 Rue Farges Montpellier Hrault Ville Montpellier lieuville Montpellier Departement Hrault

Montpellier Montpellier Hrault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montpellier/

LA NUIT DE L’HORREUR Montpellier 2022-10-31 was last modified: by LA NUIT DE L’HORREUR Montpellier Montpellier 31 octobre 2022 12 Rue Farges Montpellier Hrault Hrault montpellier

Montpellier Hrault