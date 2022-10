LA NUIT DE L’HORREUR AU MADRIGAL Mamers Mamers Catégories d’évènement: Mamers

Sarthe Mamers Sarthe EUR 10 10 L’association « Le Passé (Ré)Créatif » organise La nuit de l’horreur au Madrigal !

Le plein de surprises vous attend dans l’horreur et la convivialité !

Âmes sensibles, s’abstenir !

Réservation obligatoire au 06 78 08 18 35

Pour le parcours, groupe de 10 personnes

10€ par personne avec une collation comprise

+33 6 78 08 18 35

