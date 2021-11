Paris Le Hasard Ludique île de France, Paris La nuit de l’animé Le Hasard Ludique Paris Catégories d’évènement: île de France

La nuit de l'animé Le Hasard Ludique, 23 novembre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le mardi 23 novembre 2021

de 20h à 23h

À bas les mardis pourris, vive les mardis funky ! ▬▬▬▬▬▬ LA NUIT DE L’ANIMÉ Vous êtes des pros ou non d’animés, venez découvrir et vivre avec nous une soirée complètement animée ! Au programme : ♦ des projections de dessin animés ♦ anime Impro, le premier spectacle d’improvisation sur les animés japonais ♦ et un big karaoké où on chantera comme des foufous sur les génériques ou chansons tirés de dessins animés (japonais, américain, français). Bref, une soirée très stylée, pour petits·es et grands·es qui veulent s’animer. Animations -> Loisirs / Jeux Le Hasard Ludique 128 avenue de Saint-Ouen Paris 75018

128 avenue de Saint-Ouen Paris 75018

Contact : Le Hasard Ludique coucou@lehasardludique.fr https://www.lehasardludique.paris https://www.facebook.com/events/1186379651889230

2021-11-23T20:00:00+01:00_2021-11-23T23:00:00+01:00

