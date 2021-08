Roubaix La Piscine - Musée d'Art et d' Industrie André Diligent Nord, Roubaix La Nuit de l’Académie La Piscine – Musée d’Art et d’ Industrie André Diligent Roubaix Catégories d’évènement: Nord

Roubaix

La Nuit de l’Académie La Piscine – Musée d’Art et d’ Industrie André Diligent, 23 mars 2022, Roubaix. La Nuit de l’Académie

La Piscine – Musée d’Art et d’ Industrie André Diligent, le mercredi 23 mars 2022 à 19:00

Passionnés de dessin, étudiants en Arts et personnes ayant une pratique artistique amateur ou confirmée, cette soirée vous est réservée. Au programme : quatre modèles vivants professionnels prendront la pose dans le magnifique écrin du bassin. En intermède : un événement « surprise », qui a pour ambition de faire se côtoyer et dialoguer différentes formes d’expression artistique. La musique sera une fois de plus au programme avec des groupes de qualité. **Dessin ou Dessein ?** La force du vivant, la magie du mouvement, l’intention donnée par la pose, le caractère du modèle, sont autant de sources d’inspiration pour faire s’exprimer par le dessin votre sensibilité artistique et votre créativité. Le premier outil reste votre main qui saisit le crayon, le fusain, le pinceau… et imprime sur le papier, par le moyen le plus direct, une trace de votre sensation qui est l’essence de l’Art. **Quels médiums ?** Munissez-vous d’un petit matériel et d’un support adapté à la prise de croquis et d’esquisses (techniques sèches et aquarelle). Vous pouvez également apporter un petit tabouret pliable. Les appareils photographiques et caméras ne seront pas autorisés.

Gratuit / Sur inscription, dans la limite des places disponibles. Une petite restauration sera possible sur place. Information et inscription en ligne

Passionnés de dessin, étudiants en Arts et personnes ayant une pratique artistique amateur ou confirmée, cette soirée vous est réservée. La Piscine – Musée d’Art et d’ Industrie André Diligent 23 rue de l’Espérance, Roubaix Roubaix Centre Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-23T19:00:00 2022-03-23T23:00:00

Détails Catégories d’évènement: Nord, Roubaix Autres Lieu La Piscine - Musée d'Art et d' Industrie André Diligent Adresse 23 rue de l'Espérance, Roubaix Ville Roubaix lieuville La Piscine - Musée d'Art et d' Industrie André Diligent Roubaix