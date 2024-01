La Nuit de l’Académie 2024 COMPLET La Piscine Musée d’Art et d’ Industrie André Diligent Roubaix, mercredi 20 mars 2024.

La Nuit de l’Académie 2024 COMPLET Passionnés de dessin, étudiants en Arts et personnes ayant une pratique artistique amateur ou confirmée, cette soirée vous est réservée. Mercredi 20 mars, 19h00 La Piscine Musée d’Art et d’ Industrie André Diligent Tarif plein 5 € / Tarif réduit 2 € (-26 ans). Information et inscription en ligne à partir du 22 janvier 2024 à 9h

Passionnés de dessin, étudiants en Arts et personnes ayant une pratique artistique amateur ou confirmée, cette soirée vous est réservée.

Au programme quatre modèles vivants professionnels prendront la pose dans le magnifique écrin du bassin.

Dessin ou Dessein ?

La force du vivant, la magie du mouvement, l’intention donnée par la pose, le caractère du modèle, sont autant de sources d’inspiration pour faire s’exprimer par le dessin votre sensibilité artistique et votre créativité. Le premier outil reste votre main qui saisit le crayon, le fusain, le pinceau… et imprime sur le papier, par le moyen le plus direct, une trace de votre sensation qui est l’essence de l’Art.

Quels médiums ?

Munissez-vous d’un petit matériel et d’un support adapté à la prise de croquis et d’esquisses (techniques sèches et aquarelle). Vous pouvez également apporter un petit tabouret pliable. Les appareils photographiques et caméras ne seront pas autorisés.

Une petite collation vous sera offerte sur place.

La Piscine Musée d'Art et d' Industrie André Diligent 23 rue de l'Espérance, Roubaix Roubaix 59100

