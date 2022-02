La Nuit de la Voix Marseille 1er Arrondissement, 26 février 2022, Marseille 1er Arrondissement.

La Nuit de la Voix Conservatoire National à Rayonnement Régional Pierre Barbizet (CNRR) 2 Place Auguste et François Carli Marseille 1er Arrondissement

2022-02-26 – 2022-02-26 Conservatoire National à Rayonnement Régional Pierre Barbizet (CNRR) 2 Place Auguste et François Carli

Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

Le Conservatoire de Marseille a deux cents ans. Musicatreize a été hébergé à ses débuts par le Conservatoire et a été lié à l’établissement par son directeur artistique, Roland Hayrabedian, qui en a été longtemps professeur de direction de choeur (une classe créée par Pierre Barbizet). Naturellement, Musicatreize participe aux concerts du bicentenaire du Conservatoire, avec un programme original conçu et pensé par Roland Hayrabedian et le saxophoniste improvisateur Raphaël Imbert, directeur du lieu !



Raphaël Imbert, saxophone

Ensemble Musicatreize, Direction Roland Hayrabedian



Une proposition Musicatreize, en partenariat avec le Conservatoire National à Rayonnement Régional Pierre Barbizet (CNRR)_Marseille.

