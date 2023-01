LA NUIT DE LA TRUFFE Villeneuve-Minervois Villeneuve-Minervois A.D.T. de l'Aude / Grand Carcassonne Tourisme Villeneuve-Minervois Catégories d’Évènement: Aude

Aude Villeneuve-Minervois Les amateurs de repas truffés ont rendez-vous ce samedi soir pour un rendez-vous gastronomique d’exception, élaboré par un grand chef, et qui vient clôturer la saison des marchés de la truffe à Villeneuve-Minervois.

Pour l’occasion, la confrérie de Los Trufaïres effectuera une sortie et procèdera à plusieurs intronisations.

Soirée sur réservation. La culture et la récolte de la truffe sont devenues une réalité dans l’Aude. 500 Audois sont maintenant rassemblés en association pour faire partager leur passion du diamant noir. nuitdelatruffe@gmail.com Villeneuve-Minervois

