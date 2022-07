La Nuit de la Tomate Fuveau, 20 août 2022, Fuveau.

La Nuit de la Tomate

Pour cette première éditon, l’office de tourisme de Fuveau a convié des producteurs et artisans locaux avec des légumes de saison, et tout pour accomoder et accompagner la tomate.

Des animations pour petits et grands.

Un concours de gazpacho avec un jury de « renommée internationale » :)

Un dress code pour l’occasion : le rouge!

Des surprises.

Restauration possible sur place.

Un marché de producteurs locaux où la tomate sera la reine de la soirée!

Ambiance bonne enfant pour finir les vacances et préparer la rentrée…

contact@fuveau-tourisme.com +33 4 42 50 49 77

