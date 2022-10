La nuit de la St-Sylvestre 22/23 au 75

2022-12-31 – 2022-12-31 95 95 EUR Animation musicale avec MAMBO en début de soiréeDiner + champagne et vins à discrétion (tout compris)NOUVEAU spectacle « FOLIE’S » avec STARLIGHT COMPANYNotre DJ CHRIS + CotillonsImportant : lors de votre réservation, indiquez dans la case observation avec quelle autre réservation (amis) vous souhaitez être à tableVotre repas :- Amuse-bouche en duo- Déclinaison gourmande autour du foie gras, pain d’épice pistache & pickle d’oignon rouge Feuilleté d’escargot persillé, saumon Mariné et gambas flambées au whisky- Intermède glace pomme calva- Pièce de filet de bœuf française, crème de Morille brochette de pomme de terre confite, fondant de champignon des bois- Duo de fromage affiné et jeune pousse- Le Rouge et Noir composition Macaronade Framboise et croustillant chocolat crème vanille & brunoise de poire au miel de lavandeGlace vanille de Tahiti- Café – Soupe à l’oignons dernière mise à jour : 2022-10-21 par

