La Nuit de la Solidarité – 6ième édition

Le jeudi 26 janvier 2023

de 18h00 à 01h00

gratuit

Nous vous proposons de participer à l’opération de décompte

Participer au décompte de nuit des personnes sans-abri.

Cette opération – qui permet d’aller à la rencontre des personnes sans-abri – vise à mieux connaître leurs profils et à faire évoluer les politiques publiques en fonction de leurs besoins. Contact : https://nuit-solidarite.paris.fr/nuitsolidarite/jsp/site/Portal.jsp?page_id=1

Fabrique de la Solidarité

Paris