La Nuit de la Solidarité – 6ième édition Catégorie d’Évènement: île de France

La Nuit de la Solidarité – 6ième édition, 26 janvier 2023, . Le jeudi 26 janvier 2023

de 18h00 à 01h00

. gratuit

Participez aux événements solidaires proposés Le programme d’activités solidaires permet de s’engager près de chez soi en rencontrant les équipes de professionnels et les personnes qu’elles accompagnent pour mieux comprendre les dispositifs de lutte contre la précarité. Les acteurs de la solidarité vous proposent de nombreux évènements : moments de convivialité, repas partagés, expositions, concerts, débats, ateliers artistiques, ou encore projections… Contact : https://www.paris.fr/pages/la-fabrique-de-la-solidarite-6389#a-la-une-de-la-fabrique

Fabrique de la Solidarité

