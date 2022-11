La nuit de la Saint Sylvestre Capvern Capvern Catégories d’évènement: Capvern

Hautes-Pyrnes

La nuit de la Saint Sylvestre Capvern, 31 décembre 2022, Capvern. La nuit de la Saint Sylvestre

3290 RD 817 CAPVERN à la Siesta Capvern Hautes-Pyrnes CAPVERN 3290 RD 817

2022-12-31 – 2022-12-31

CAPVERN 3290 RD 817

Capvern

Hautes-Pyrnes Places limitées.

Infos: 06 95 96 53 45

Paiement intégral à la réservation. La nuit de la Saint Sylvestre

Orchestre musette et variété.

2 menus proposés +33 5 62 39 03 62 CAPVERN 3290 RD 817 Capvern

dernière mise à jour : 2022-11-09 par

Détails Catégories d’évènement: Capvern, Hautes-Pyrnes Autres Lieu Capvern à la Siesta Adresse Capvern Hautes-Pyrnes CAPVERN 3290 RD 817 Ville Capvern lieuville CAPVERN 3290 RD 817 Capvern Departement Hautes-Pyrnes

Capvern à la Siesta Capvern Hautes-Pyrnes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/capvern/

La nuit de la Saint Sylvestre Capvern 2022-12-31 was last modified: by La nuit de la Saint Sylvestre Capvern Capvern à la Siesta 31 décembre 2022 3290 RD 817 CAPVERN à la Siesta Capvern Hautes-Pyrnes Capvern Hautes-Pyrnes

Capvern Hautes-Pyrnes