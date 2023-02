La nuit de la Saint Patrick Saint-Magne Saint-Magne Catégories d’Évènement: Gironde

Saint-Magne

La nuit de la Saint Patrick, 11 mars 2023, Saint-Magne Saint-Magne. La nuit de la Saint Patrick Salle des fêtes Saint-Magne Gironde

2023-03-11 – 2023-03-11 Saint-Magne

Gironde Saint-Magne Projection du match Angleterre – France

Initiations aux danses celtes à partir de 17h45

Repas Irlandais sur réservation Projection du match Angleterre – France

Initiations aux danses celtes à partir de 17h45

Repas Irlandais sur réservation +33 6 89 23 01 94 Saint Magne

Saint-Magne

dernière mise à jour : 2023-02-22 par

Détails Catégories d’Évènement: Gironde, Saint-Magne Autres Lieu Saint-Magne Adresse Salle des fêtes Saint-Magne Gironde Ville Saint-Magne Saint-Magne lieuville Saint-Magne Departement Gironde

Saint-Magne Saint-Magne Saint-Magne Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-magne saint-magne/

La nuit de la Saint Patrick 2023-03-11 was last modified: by La nuit de la Saint Patrick Saint-Magne 11 mars 2023 Gironde Saint-Magne Saint-Magne, Gironde Salle des fêtes Saint-Magne Gironde

Saint-Magne Saint-Magne Gironde