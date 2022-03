LA NUIT DE LA SAINT PATRICK Le Mans, 18 mars 2022, Le Mans.

Le Mans Sarthe

EUR 8 14 RURA est devenu petit à petit un vrai phénomène de la scène actuelle écossaise, un groupe d’une génération qui se reconnait à travers l’incroyable énergie sur scène de ce groupe. Composé de trois anciens « BBC Radio Scotland Young Traditional Musician of the Year finalists » et de 2 « All-Ireland bodhran champions », RURA remporte chaque année de prestigieux prix pour leurs albums et leurs concerts. Leurs arrangements originaux et résolument dans l’air du temps contribuent à faire de RURA la révélation trad du moment !

Dans ce duo flûte-guitare, Rémi Bouguennec et Liam Roudil créent une fusion musicale, naviguant aussi bien dans les musiques irlandaises ou bretonnes que dans leurs propres compositions.

Avec les concerts de Rura et le Duo Bouguennec-Roudil

