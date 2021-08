Stenay Stenay Meuse, Stenay LA NUIT DE LA POESIE Stenay Stenay Catégories d’évènement: Meuse

Stenay

LA NUIT DE LA POESIE Stenay, 21 août 2021, Stenay. LA NUIT DE LA POESIE 2021-08-21 21:00:00 21:00:00 – 2021-08-21 22:30:00 22:30:00 Les Jardins d’Armelle 7 rue du clos

Stenay Meuse Stenay « La Nuit de la Poésie : un événement enchanteur dans les jardins d’Armelle Organisée par Guillaume Olivier – doctorant en littérature du XVIIIe siècle à l’Université de Lorraine (Nancy) – Stenay accueille sa première Nuit de la Poésie dans les jardins enchanteurs de la belle Armelle Guérin, horticultrice renommée du pays stenaysien. Autour de ses tisanes, de lanternes et d’échanges pour écouter des présentations et lectures de textes d’auteurs (prose, théâtre, poésie) ou de créations personnelles. Ne pas oublier de prendre sa couverture si la nuit se fait fraîche et de respecter les gestes barrières liés à la pandémie de COVID-19. armelle.guerin124@orange.fr +33 3 29 80 38 75 Guillaume OLIVIER dernière mise à jour : 2021-08-11 par

Détails Catégories d’évènement: Meuse, Stenay Autres Lieu Stenay Adresse Les Jardins d'Armelle 7 rue du clos Ville Stenay lieuville 49.49386#5.18367