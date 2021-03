La nuit de la poésie avec Carl Norac En ligne pour tous les pays du Monde, 19 mars 2021-19 mars 2021, Les Conches.

En ligne pour tous les pays du Monde, le vendredi 19 mars à 18:00

[Carl Norac](https://www.poetenational.be), Poète National de Belgique, participera ce 19 mars à la 4ème édition de la nuit de la poésie, dans le cadre du [Francophonie Cultural Festival de Washington D.C.](https://www.francophonie-dc.org) L’événement se déroulera en Français et commencera à 6 p.m. EDT, soit 23h CET. Carl Norac sera le premier à lire ses poèmes. Carl Norac a publié une dizaine de livres de poésie, ainsi que de nombreux poèmes et récits pour enfants, traduits à ce jour dans le monde en 47 langues. Plusieurs albums de Carl Norac ont été publiés aux Etats-Unis. L’un d’eux, Les Mots Doux, fut un best-seller lors de sa sortie en 1998. En 2009, Carl Norac reçoit le Grand Prix de la Société des gens de lettres. Plus récemment, il a publié Lucky Joey, un album écrit lors d’un séjour à New York, qui a été épuisé en moins de trois semaines après sa première parution. Son dernier recueil, Un verre d’eau glacée, a été publié en 2021. Cet événement vous est présenté par [Wallonie-Bruxelles International New York](https://www.facebook.com/Wallonie-Bruxelles-International-New-York-2244691909118816) et l’[Ambassade de Belgique à Washington D.C.](https://www.facebook.com/BelgiumintheUSA) Inscription gratuite sur [Eventbrite](https://www.eventbrite.com/e/poetry-night-4th-edition-tickets-138323913549?aff=erelexpmlt). Plus d’informations sur le festival [https://www.francophonie-dc.org](https://www.francophonie-dc.org)

En direct ce 19 mars à 18h EDT, venez écouter Carl Norac, notre Poète National de Belgique, qui lira deux de ses poèmes lors de la Poetry Night du Francophonie Cultural Festival DC.

