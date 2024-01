La nuit de la parole Festival La Nuit des Griots L’Eolienne Marseille 1er Arrondissement, mardi 9 avril 2024.

L’Eolienne vous donne rendez-vous mardi 9 avril pour la nuit de la parole Festival La Nuit des Griots.

François Moïse Bamba est appelé « le Forgeron conteur ». Conteur-comédien du Burkina Faso, il est issu de la caste des forgerons et fut initié à l’art du conte par son père. Par la suite, il suit diverses formations avec Hassane Kouyate, Habib Bembele, Jihad Darwiche et Françoise Diep.



Il est directeur/initiateur du Festival International des Patrimoines Immatériels à Bobo-Dioulasso et le coordinateur du réseau de conteurs d’Afrique de l’Ouest Afrifogo.



Reconnu dans le milieu du conte et plus généralement dans celui du spectacle vivant, il réside au Burkina Faso et voyage régulièrement à l’international et notamment en France. Ateliers, contes traditionnels, récits contemporains inspirés de sa propre expérience, collectages, créations, constituent le large éventail de ses propositions artistiques. Son travail met en lumière la richesse du patrimoine oral burkinabè et questionne les sociétés contemporaines et leurs problématiques.



• Prix de la meilleure interprétation masculine lors du Grand Prix National du Théâtre en 1998

• 4e du Grand Prix National de l’Humour en 2000



Une programmation en partenariat avec le Festival la Nuit des Griots (8-13 avril 2024). EUR.

L’Eolienne 5 rue Méolan et du père Blaize

Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-09 20:30:00

fin : 2024-04-09



