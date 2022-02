«La Nuit de la Parole», dans le cadre du festival «La Nuit des Griots» Théâtre de l’Œuvre, 6 avril 2022, Marseille.

«La Nuit de la Parole», dans le cadre du festival «La Nuit des Griots»

Théâtre de l’Œuvre, le mercredi 6 avril à 20:00

Si nous en sommes aujourd’hui à la 7ème édition du festival « La Nuit des Griots », les grandes familles de Griots, elles, transmettent la parole et portent la musique depuis plus de sept siècles. Des traditions et une transmission séculaire qui forcent le respect. Avec la Nuit de la Parole, nous cherchons à perpétuer cette tradition orale en invitant des artistes conteurs issus d’horizons différents mais qui, chacun à leur façon, aide à la diffusion de cette culture mandingue auprès du plus grand nombre. Au programme de cette étonnante soirée, une lecture avec le conteur Burkinabé Mamadou Ouattara, les contes humoristiques avec Colette Migné, les contes de Fatiha Sadek qui invitent au voyage, des balades contées de Mohamed Adi et les contes musicaux de Luigi Rignanese. Horaires de début et fin de l’événement : 20h – 23h Durée de l’événement : 3 heures avec entracte d’environ 20-30 mins Tarif plein : 15€ /Tarif réduit : 12€ Réservations : [https://www.billetweb.fr/festival-la-nuit-des-griots](https://www.billetweb.fr/festival-la-nuit-des-griots) Site internet : [https://nuitdesgriots.fr/](https://nuitdesgriots.fr/) Contact : [live.culture@outlook.fr](mailto:live.culture@outlook.fr)

15 / 12€

♫♫♫

Théâtre de l’Œuvre 1 Rue Mission de France, 13001 Marseille Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-06T20:00:00 2022-04-06T23:00:00