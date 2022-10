La nuit de la Palunette Arles Arles Catégories d’évènement: Arles

Bouches-du-Rhne EUR Les sentiers que vous connaissez bien le jour vous ouvrent leurs portes à la tombée de la nuit. Accompagnez d’un de nos guides, venez profiter du coucher de soleil et de cette balade entre chien et loup sur notre nouveau sentier. La visite se terminera par une délicieuse soupe de courge à partager tous ensemble.

◾ Ambiance crépusculaire aux Marais du Vigueirat

◾ visite guidée et dégustation d’une soupe de courge

◾ visite accessible aux petits et aux grands



Infos pratiques :

Départ à 18h, durée 2h environ

15€ adultes, 10€ de 6 à 12 ans

Réservation au 0490987091 ou sur notre billetterie en ligne Visite des sentiers de l’étourneau au coucher du soleil avec un guide. +33 4 90 98 70 91 https://www.marais-vigueirat.reserves-naturelles.org/billetterie/?re-product-id=230629 Les Marais du Vigueirat Cabanes de l’Etourneau Arles

