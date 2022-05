LA NUIT DE LA MINE Le Thillot, 21 mai 2022, Le Thillot.

LA NUIT DE LA MINE Site des anciennes mines de cuivre 47 rue de la gare Le Thillot

2022-05-21 17:00:00 17:00:00 – 2022-05-21 23:59:00 23:59:00 Site des anciennes mines de cuivre 47 rue de la gare

Le Thillot Vosges Le Thillot

Dans le cadre de la « Nuit européennes des musées », les Hautes-Mynes du Thillot et l’association « Myne et Rail » vous proposent une nouvelle édition de la « Nuit de la Mine » : une découverte vivante, spectaculaire et nocturne des anciennes mines de cuivre du Thillot dans les Vosges. Venez déambuler parmi les comédiens, les musiciens, les artisans et les artistes costumés faisant revivre pour quelques heures, à la lueur du feu et des flammes, le village des mineurs de cuivre des ducs de Lorraine. A partir de 17h, et jusqu’à l’extinction des feux vers minuit, le village des mines va revivre comme à ses plus belles heures du 17ème siècle. Démonstration de métiers

« L’Auberge des Mineurs » proposera à nouveau son repas traditionnel – Boissons et petite restauration toute la soirée au « Cabaret des Mines ». Dernière arrivée conseillée : 22h30. Entrée libre. (Déambulation souterraine : 3€/adulte et 2€/enfant – à partir de 5 ans – Masque obligatoire)

Rendez-vous sur le parking de la mine / places de parking limitées : pensez au covoiturage / N’oubliez pas votre lampe de poche et pensez à bien vous chausser et n’oubliez pas que les soirées de mai peuvent être fraîches !

+33 3 29 25 03 33 https://www.hautesmynes.com/

Les Hautes-Mynes

