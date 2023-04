La nuit de la littérature Institut suédois, 13 mai 2023, Paris.

Le samedi 13 mai 2023

de 15h00 à 22h00

.Public adultes. gratuit sous condition

Entrée libre dans la limite des places disponibles.

Près d’une vingtaine de centres culturels étrangers se réunissent à l’Institut suédois pour la 11e édition de la Nuit de la Littérature. Au programme : rencontres avec des auteurs, dédicaces, lectures, achat et échange de livres, interlude musical… sans oublier le « fika » à la suédoise !

L’après-midi est ponctué de rencontres, dédicaces et lectures à l’oreille dans l’atmosphère feutrée de l’Institut Tessin, siège de notre collection d’art permanente. Procurez-vous les ouvrages des auteurs invités auprès de la librairie La Belle Lurette et rendez-vous au point d’échange pour troquer vos livres et tisser des liens avec d’autres passionnés de littérature ! Au cœur de l’après-midi, la chorale bulgare de Milena Jeliazkova vous offre un interlude musical.

Parmi la vingtaine d’auteurs invités, le Suédois Jonas Karlsson présente son dernier roman paru en français : Le Cirque. Un homme disparaît lors d’un tour de magie. Son ami, déterminé à le retrouver, se lance alors dans une quête aussi absurde que symbolique. Jonas Karlsson est né en 1971 et vit à Stockholm. D’abord comédien, il a joué dans plusieurs films et séries et a tenu des rôles marquants au Théâtre dramatique royal de Suède. Il a lui-même écrit plusieurs pièces, avant de passer à la fiction littéraire en 2007. Son œuvre, essentiellement composée de nouvelles et de récits, a été traduite dans une quinzaine de langues. Plusieurs de ses ouvrages ont été traduits en français et publiés chez Actes Sud : La Facture (2015), La Pièce (2016), L’Ami parfait (2018) et Le Cirque (2022). Pour cette rencontre, Jonas Karlsson s’entretient avec Sylvie Tanette, avec la traduction de Rémi Cassaigne, également traducteur du roman.

Entre deux découvertes littéraires et trois notes de musique, FIKA vous propose des spécialités suédoises sucrées et salées.

Institut suédois 11 rue Payenne 75003 Paris

Contact : https://paris.si.se/agenda/la-nuit-de-la-litterature/

Stina Wirsén