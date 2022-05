La Nuit de la Littérature 2022 Centre culturel irlandais, 21 mai 2022, Paris.

### Le Forum des Instituts Culturels Étrangers à Paris (FICEP) est heureux de vous présenter la 10e édition de La Nuit de la Littérature qui revient dans un format exceptionnel! 17 rencontres littéraires viendront rythmer la journée en présence d’auteurs et autrices venus de l’étranger spécialement pour l’occasion. De la poésie à l’histoire de l’art, sans oublier les romans, venez découvrir des univers littéraires singuliers. Ces rencontres dynamiques, d’une vingtaine de minutes, seront animées par des spécialistes littéraires et présentées en plein-air, dans la belle cour du Centre Culturel Irlandais, au coeur du quartier des libraires. Toutes les rencontres seront traduites en langue française. La première rencontre commence à 15h, venez donc dès le début pour profiter pleinement de cette fête littéraire ! Entracte musical : concert de Colm Mac Con Iomaire Book Truck : stand tenu par la librairie L’Arbre du Voyageur Dédicaces : une occasion unique de rencontrer et échanger avec les auteurs et les autrices venus de l’étranger Lectures à l’oreille : les auteurs et les autrices se mettent à votre disposition pour vous lire des extraits de leurs oeuvres dans leur langue étrangère respective. Venez écouter ces lectures qui vous seront dédiées, dans une atmosphère unique de la Chapelle du Centre Culturel Irlandais. Stations d’écoute : découvrez les lectures des oeuvres présentées en traduction française Visites de la bibliothèque patrimoniale et de la médiathèque du CCI Point d’échange de livres : apportez un livre pour le partager et, en échange, récupérez-en un autre Restauration : sur place, dès 15h, nous vous proposons l’incontournable Burger Boss (Food truck) *sucré / salé Pot de clôture en fin de soirée avec tous les auteurs et autrices présents sur place, ainsi que d’autres surprises qui vous attendront ce jour-là ! Date : 21 mai 2022 Lieu : CENTRE CULTUREL IRLANDAIS 5 rue des Irlandais, 75005 Paris Horaires : de 15h à 22h30 Accès : entrée libre pour tous (sans réservation) Informations : [www.ficep.info](http://www.ficep.info)

