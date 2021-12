Chivres-Val Chivres-Val Aisne, Chivres-Val La nuit de la lecture – Viste des fonds patrimoniaux Chivres-Val Chivres-Val Catégories d’évènement: Aisne

Chivres-Val

La nuit de la lecture – Viste des fonds patrimoniaux Chivres-Val, 12 mars 2022, Chivres-Val. La nuit de la lecture – Viste des fonds patrimoniaux Chivres-Val

2022-03-12 10:30:00 – 2022-03-12

Chivres-Val Aisne Chivres-Val 0 0 Arpentez les rayonnages de notre fonds patrimonial et découvrez les documents ayant récemment fait l’objet d’une numérisation.

RDV à 10h30 et à 14h. Arpentez les rayonnages de notre fonds patrimonial et découvrez les documents ayant récemment fait l’objet d’une numérisation.

RDV à 10h30 et à 14h. +33 3 23 74 33 10 Arpentez les rayonnages de notre fonds patrimonial et découvrez les documents ayant récemment fait l’objet d’une numérisation.

RDV à 10h30 et à 14h. Ville de Soissons

Chivres-Val

dernière mise à jour : 2021-12-18 par SIM Aisne/Oise/Somme HDF – OT du Val de l’Aisne

Détails Catégories d’évènement: Aisne, Chivres-Val Autres Lieu Chivres-Val Adresse Ville Chivres-Val lieuville Chivres-Val