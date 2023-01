La Nuit de la Lecture Tarascon, 21 janvier 2023, Tarascon Tarascon.

La Nuit de la Lecture

2023-01-21 10:00:00 – 2023-01-21 21:30:00

Première partie : Pour toute la famille – de 10h à 20h – Au Panoramique

Trouilleville est de retour à Tarascon !

Artiste invité : Johan Troïanowski

L’auteur de bande dessinée, Johan Troïanowski, revient, après sa résidence artistique en 2021, pour présenter son livre-jeu de rôle Trouilleville (éditions Makaka). L’auteur sera présent sur toute la journée pour venir à la rencontre des lecteurs.



Initiation au jeu de rôle « Trouilleville » de 10h30 à 12h30

Venez jouer en famille à Trouilleville en compagnie de l’auteur, qui vous révélera tous les secrets de ce jeu de rôle pour enfants.

Dès 7 ans. Sur inscription.



Atelier « Mon monstre en BD » de 14h à 16h

L’auteur Johan Troïanowski invite les plus jeunes à l’art de l’illustration. La mission du jour, créer son propre monstre en BD à la manière de Trouilleville.

Dès 7 ans. Nombre de places limité. Sur inscription.



Rencontre et dédicaces de 16h30 à 18h30

Johan Troïanowski vient à votre rencontre et dédicace votre exemplaire de Trouilleville, ou de ses autres ouvrages. Possibilité d’acheter les ouvrages de l’auteur sur place, en partenariat avec la Librairie Lettres vives.



Affrontez le monde des sorciers avec la Brigade du jeu

Le coffre du sorcier – Escape-box de 10h à 19h30



Êtes-vous des sorciers… ou de simples Dujmous ? Révélez votre vraie nature en relevant les épreuves ensorcelées du professeur Patromalle. La Brigade du jeu nous présente sa nouvelle escape box.

Durée : 55mn.

Nombre de places limité. Jusqu’à 4 joueurs par session. Dès 12 ans. Sur inscription.



Le monde des Yōkai avec Delphine Dufour-Minassiam / Mon atelier origami



Quoi de mieux que les Yōkai, ces étranges et terrifiants personnages du folklore japonais entre monstres et esprits pour évoquer « La peur »? À la frontière entre le monde des humains, des animaux, des objets et celui des esprits, ils se jouent de nous par de multiples farces et envoûtements.



Ateliers famille origami Yōkai de papier de 10h30 à 12h30 et de 14h à 16h



Delphine Minassiam invite les plus jeunes à découvrir les secrets des Yōkai. Au cours de l’atelier, elle les accompagne, pas à pas pour créer en origami quelques-unes des plus célèbres de ces créatures.

Durée : 2h. Dès 8 ans. Sur inscription.



Dompter sa peur avec Simona Acerbi – L’atelier S.

Installation-restitution du projet mené auprès du Pôle Jeunesse, de Di Nistoun et TEEF

Toute la journée Simona Acerbi est allée à la rencontre des familles et des enfants du territoire. Lors des ateliers, enfants et parents ont donné corps à des marionnettes qui affrontent leurs peurs. L’artiste créé une installation

à partir des objets imaginés et des enregistrements faits lors des ateliers. L’installation est à découvrir toute la journée.



Atelier famille Fabrication de marionnettes de 15h à 15h45

A la suite de la lecture théâtralisée, les familles qui le souhaitent peuvent participer à la création de marionnettes « Monsieur/Madame Peur du noir… »

Durée : 45mn. Âge : dès 4 ans.

Les enfants sont priés d’emmener un adulte avec eux !

Nombre de places limité. Sur inscription.



Lecture théâtralisée de contes à 16h

Simona Acerbi nous invite à une lecture théâtralisée d’un conte autour la peur, créé pour l’occasion en mêlant les idées des enfants. Un échange avec le public suit l’atelier.

Durée : env. 35mn. Dès 4 ans.



Deuxième partie : Pour les adultes – A la librairie Lettres vives



Lecture musicale Benoît Séverac / Jean-Paul Raffit à 19h30

La Librairie Lettres vives vous invite pour une lecture musicale au cœur de la librairie. L’artiste invité cette année est Benoît Séverac, auteur de littératures noire et policière, pour les adultes comme pour les enfants. Son dernier livre Le tableau du peintre juif est paru à la Manufacture des livres en 2022. A

l’occasion de la Nuit de la lecture, il propose une lecture d’une de ses œuvres, accompagné à la guitare par Jean-Paul Raffit.

Benoît Severac – lecture.

Jean-Paul Raffit – guitare électrique, effets.

Durée : env. 45mn-1h. En fonction des places disponibles.



Apéritif dinatoire partagé de 20h30-21h30

Chacun amène à boire ou à manger, mais surtout à partager ! Tout le monde est invité à venir partager cet apéritif dinatoire, avant de poursuivre la soirée.



Veillée de lectures à partir de 21h30

Ou chacun peut venir partager ses lectures… Cette année, la veillée est placée sous le signe de la peur. Mais bien entendu, toute lecture pour la Nuit de la lecture sera bienvenue !

Pour fêter l’événement de la Nuit de la lecture, pour partager le goût des livres en famille, une journée d’animation tout public et une rencontre pour les grands en partenariat avec la Librairie Lettres Vives sont organisées à Tarascon à cette occasion !

bibliotheque@mairie-tarascon13.fr

