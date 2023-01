[La nuit de la lecture] Sur le thème de la peur Cuverville-sur-Yères Cuverville-sur-Yères Cuverville-sur-Yères Catégories d’Évènement: Cuverville-sur-Yères

Seine-Maritime Cuverville-sur-Yères Une soirée pleine de frissons attend tous les amateurs de lecture de romans policiers, polars et autres thrillers ! → Histoire inédite contée par Céline Potard et Pascal Duclaud « Les docks du phare ouest »

→ Escape game autour du livre

→ Echanges

→ Apéro dînatoire lakafetyeres@gmail.com +33 2 35 82 76 08 https://lakafetyeres.wixsite.com/barassociatif Cuverville-sur-Yères

