La Nuit de la Lecture s'invite au MamRA ! Granville

Manche

La Nuit de la Lecture s'invite au MamRA ! Place de l'Isthme Granville Manche

2023-01-20 18:30:00 – 2023-01-20 19:30:00

Manche En attendant la réouverture du musée le 4 février, la 7ème édition de la Nuit de la lecture, organisée par le Ministère de la Culture, se tiendra le vendredi 20 janvier à 18h30.

A quelques jours du 150ème anniversaire de la naissance de Colette, le MamRA invite gratuitement ses fidèles visiteurs à une lecture des textes de l’écrivaine par Jean-Charles Lenoël, comédien (compagnie du Marin).

La peur, thème retenu cette année, rythmera les récits malicieusement sélectionnés par les équipes du musée : « Journal à rebours », « Claudine à l’école », « La Maison de Claudine » et « Pour un Herbier » sont au programme. La réservation par téléphone est obligatoire, seuls 20 participants pourront assister à cette lecture pleine de frissons ! En attendant la réouverture du musée le 4 février, la 7ème édition de la Nuit de la lecture, organisée par le Ministère de la Culture, se tiendra le vendredi 20 janvier à 18h30.

musee.anacreon@ville-granville.fr +33 2 33 51 02 94 https://www.ville-granville.fr/a-voir-a-faire-a-granville/vie-culturelle-et-artistique/musee-dart-moderne-richard-anacreon/

