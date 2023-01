La nuit de la lecture Sainte-Croix-aux-Mines Sainte-Croix-aux-Mines Sainte-Croix-aux-Mines Catégories d’Évènement: Haut-Rhin

Haut-Rhin Sainte-Croix-aux-Mines La Médiathèque du Val d’Argent vous invite à sa traditionnelle Nuit de la lecture le Vendredi 20 Janvier 2023 à 17h30. La 7ème Nuit de la lecture portera sur le thème de la peur. Tout public. Gratuit. Durée : 4h. Au programme : 17h30: lectures dans le noir (salle Boisée – RDC) par les élèves de l’école élémentaire de Sainte-Croix-aux-Mines 18h: lecture kamishibaï & album (salle albums – 1er étage) 18h30: blindtest films d’horreur (salle des Labs – 1er étage) 19h: lecture kamishibaï & album (salle albums – 1er étage) 19h30: blindtest films d’horreur (salle des Labs – 1er étage) 20h: partie géante de loups-garous de Thiercelieux (Salon – RDC) En continu : Buffet / Loups-garous de Thiercelieux / Atelier origami / Accueil du public 21h30 : fin de la soirée Renseignements au 03 89 58 35 85 ou mediatheque@valdargent.com +33 3 89 58 35 85 Sainte-Croix-aux-Mines

