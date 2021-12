La nuit de la lecture Saint-Renan, 22 janvier 2022, Saint-Renan.

La nuit de la lecture Saint-Renan

2022-01-22 15:30:00 – 2022-01-22

Saint-Renan Finistère

La médiathèque vous propose… un après-midi textes et chansons !

On va rire et pleurer avec le groupe « A voix haute », et on va chanter avec « Retour de notes ».

« Un chant d’amour » sera l’occasion d’entendre des textes de grands auteurs sur le thème des « Nuits 2022 » : l’amour ! Gratuit. Pass sanitaire et masque.

+33 2 98 32 20 20

La médiathèque vous propose… un après-midi textes et chansons !

On va rire et pleurer avec le groupe « A voix haute », et on va chanter avec « Retour de notes ».

« Un chant d’amour » sera l’occasion d’entendre des textes de grands auteurs sur le thème des « Nuits 2022 » : l’amour ! Gratuit. Pass sanitaire et masque.

Saint-Renan

dernière mise à jour : 2021-12-20 par