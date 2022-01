La nuit de la lecture Quiberville, 22 janvier 2022, Quiberville.

La nuit de la lecture Bibliothèque 977 rue de l’église Quiberville

2022-01-22 17:30:00 17:30:00 – 2022-01-22 Bibliothèque 977 rue de l’église

Quiberville Seine-Maritime Quiberville

La bibliothèque intercommunale vous donne rendez-vus à l’espace du large de Quiberville-sur-Mer à partir de 17h30 pour la nuit de la lecture !

Au programme, spectacle vivant avec en première partie un Gueuloir de textes par Hélène Francisci, et en deuxième partie un concert Rock avec des morceaux revisités par Anabelle Cavanin et Dominique Bonafini (guitare et chant). Ambiance musicale assurée par Pascal au piano à partir de 17h30 !

La bibliothèque intercommunale vous donne rendez-vus à l’espace du large de Quiberville-sur-Mer à partir de 17h30 pour la nuit de la lecture !

Au programme, spectacle vivant avec en première partie un Gueuloir de textes par Hélène Francisci, et en…

bibliothequequiberville@wanadoo.fr +33 2 35 82 17 29

La bibliothèque intercommunale vous donne rendez-vus à l’espace du large de Quiberville-sur-Mer à partir de 17h30 pour la nuit de la lecture !

Au programme, spectacle vivant avec en première partie un Gueuloir de textes par Hélène Francisci, et en deuxième partie un concert Rock avec des morceaux revisités par Anabelle Cavanin et Dominique Bonafini (guitare et chant). Ambiance musicale assurée par Pascal au piano à partir de 17h30 !

Bibliothèque 977 rue de l’église Quiberville

dernière mise à jour : 2022-01-18 par