LA NUIT DE LA LECTURE : PAUSE-JEUX – JOUER AVEC LA PEUR Balaruc-les-Bains, 21 janvier 2023, Balaruc-les-Bains. Médiathèque de Balaruc-les-Bains

Hérault Balaruc-les-Bains Pause-Jeux, avec l’association l’Ouvre-Boîtes, à la découverte de jeux d’observation, d’adresse, de stratégie, de coopération, de réflexion pour tous sur le thème de la peur. Entrée libre. +33 4 67 43 23 45 Balaruc-les-Bains

