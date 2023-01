LA NUIT DE LA LECTURE OU 20 000 LIVRES SOUS LES MERS Saint-Brevin-les-Pins, 20 janvier 2023, Saint-Brevin-les-Pins .

Saint-Brevin-les-Pins

Loire-Atlantique

Temps forts :

Vendredi : atelier cuisine avec les délices de Sophie, de 15h à 17h, préparation du buffet du soir. Sur inscription.

Vendredi à partir de 18h30: Soirée VIP (visite en Immersion Profonde). Avec petit buffet et projection du film « 20 000 lieues sous les mers » de Richard Fleischer avec Kirk Douglas, James Mason. 1954. Sur inscription, dès 16 ans.

Samedi : Petits et grands sont invités à venir maquillés et/ou déguisés. Chasse au trésor dans la médiathèque tout au long de la journée.

Réservation par téléphone au 02 40 27 45 80



Tout au long des deux jours :

Photos sous-marines d’épaves et d’expéditions

Maquettes de bateaux et de sous-marins

Lectures thématiques

Quizz du Capitaine Nemo

Jeux de société aquatiques

Les P’tits bouquineurs avec Olive et Léandre de Janik Coat – format projeté

Les Grands bouquineurs avec Le rêve de Jonas de Marlies Van der Well – livre et film d’animation

20 000 lieues sous les mers interprété par Charles Aznavour et Jacques Gamblin, à écouter

Présentation des différentes techniques de plongée

Cartes marines et apprentissage de la lecture de ces cartes

Histoires sous-marines de l’estuaire, entre la Côte de Jade et la Côte d’amour

Défis Lego et stop motion presque sous-l’eau

Et plein d’autres surprises…

Préparez-vous à une visite insolite et surtout n’oubliez pas votre lampe de poche et vos masques et tubas !

Durant ces deux journées vous plongerez dans les bouquins mais aussi dans les abysses ! Alors n’hésitez pas, l’équipage du Nautilus vous attend de pied ferme !

en partenariat avec le clu

