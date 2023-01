La Nuit de la Lecture Nogent-sur-Oise Nogent-sur-Oise Catégories d’Évènement: Nogent-sur-Oise

Oise

La Nuit de la Lecture Nogent-sur-Oise, 21 janvier 2023, Nogent-sur-Oise . La Nuit de la Lecture 1 Rue Denis Diderot Nogent-sur-Oise Oise

2023-01-21 10:00:00 – 2023-01-21 23:00:00 Nogent-sur-Oise

Oise Le samedi 21 janvier, on va frissonner à la Médiathèque de Nogent-sur-Oise! La Nuit de la Lecture revient et avec comme thème cette année : la peur A partir de 10h et jusqu’au bout de la soirée, des animations pour petits et grands vous attendent !

Gratuit.

Renseignements au 03 44 66 60 44 Le samedi 21 janvier, on va frissonner à la Médiathèque de Nogent-sur-Oise! La Nuit de la Lecture revient et avec comme thème cette année : la peur A partir de 10h et jusqu’au bout de la soirée, des animations pour petits et grands vous attendent !

Gratuit.

Renseignements au 03 44 66 60 44 +33 3 44 66 60 44 CNL/Aude Samama / conception iceberge.fr

Nogent-sur-Oise

dernière mise à jour : 2023-01-11 par

Détails Catégories d’Évènement: Nogent-sur-Oise, Oise Autres Lieu Nogent-sur-Oise Adresse 1 Rue Denis Diderot Nogent-sur-Oise Oise Ville Nogent-sur-Oise lieuville Nogent-sur-Oise Departement Oise

Nogent-sur-Oise Nogent-sur-Oise Oise https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nogent-sur-oise/

La Nuit de la Lecture Nogent-sur-Oise 2023-01-21 was last modified: by La Nuit de la Lecture Nogent-sur-Oise Nogent-sur-Oise 21 janvier 2023 1 Rue Denis Diderot Nogent-sur-Oise Oise Nogent-sur-Oise Oise

Nogent-sur-Oise Oise