Meurthe-et-Moselle Participez à la Nuit de la Lecture 2023 sur le thème de la peur ! Rendez-vous à la bibliothèque universitaire de Lettres, Sciences humaines et sociales de Nancy le vendredi 20 janvier 2023, de 18h à 21h. L’entrée est libre et gratuite. Au programme : 18h-18h30 : présentation de l’exposition « Les maux de l’âme » par l’artiste graphique Santaro

18h30-19h15 : conférence « Je ne crois pas aux fantômes, mais j’en ai peur », par Renaud Evrard, maître de conférences en psychologie

19h15-19h45 : lecture de deux contes fantastiques de Guy de Maupassant sur le thème de la peur par les acteurs-étudiants du Théâtre universitaire de Nancy (TUN) sous la conduite de Caroline Bornemann

19h45-20h30 : conférence « La peur au cinéma », par Mathieu Stoeckel, président du Festival universitaire du film underground (FUFU)

20h30 : buffet de l’amitié +33 3 72 74 09 90 https://wicri-demo.istex.fr/Wicri/Europe/France/Lorraine/BulNancy/fr/index.php/Exposition_des_BU_de_Lorraine_2023_-_Nuits_de_la_lecture_-_7e_%C3%A9dition libre

