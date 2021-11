Chantepie Médiathèque de Chantepie Chantepie, Ille-et-Vilaine La Nuit de la lecture Médiathèque de Chantepie Chantepie Catégories d’évènement: Chantepie

Ille-et-Vilaine

La Nuit de la lecture Médiathèque de Chantepie, 22 janvier 2022, Chantepie. La Nuit de la lecture

le samedi 22 janvier 2022 à Médiathèque de Chantepie

Dehors il fera froid. Dedans il fera doux : une journée lumineuse sous le signe des étoiles. * Découvrez Belle étoile avec Lætitia Le Saux. De 10h30 à 12h pour les 6-8 ans. * Atelier d’écriture avec Marie-Laure Cloarec. De 14h à 16h30 à partir de 14 ans. * Lectures et ateliers : à la découverte des constellations. De 16h30 à 18h30 pour les 8-12 ans.

Gratuit, sur inscription.

Événement national Médiathèque de Chantepie 86 avenue André Bonnin 35135 Chantepie Chantepie Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-22T10:30:00 2022-01-22T12:00:00;2022-01-22T14:00:00 2022-01-22T18:30:00

Détails Catégories d’évènement: Chantepie, Ille-et-Vilaine Autres Lieu Médiathèque de Chantepie Adresse 86 avenue André Bonnin 35135 Chantepie Ville Chantepie lieuville Médiathèque de Chantepie Chantepie