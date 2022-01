La nuit de la lecture Lons, 22 janvier 2022, Lons.

La nuit de la lecture Musée Mémorial des Parachutistes Chemin d’Astra Lons

2022-01-22 – 2022-01-22 Musée Mémorial des Parachutistes Chemin d’Astra

Lons Pyrénées-Atlantiques Lons

EUR 0 0 Pour cette 6e édition des Nuits de la lecture, le Musée mémorial des parachutistes vous propose des lectures théâtralisées d’étonnants récits de parachutistes joués à voix contée en parcours littéraire d’un soir dans le musée à la découverte de l’histoire méconnue des parachutistes. Une expérience à vivre accessible à tous

Vous pouvez dès aujourd’hui réserver en nous adressant un courriel à musee.parachutistes@gmail.com précisant pour combien de personnes souhaitées et à quelle heure . Nous appliquerons la règle du « premier demandé, premier servi » dans la limite des places offertes. Conformément aux règles sanitaires en vigueur, les participants devront présenter leur passe sanitaire et être muni d’un masque (le port du masque est obligatoire à partir de l’âge de six ans).

Musée Mémorial des Parachutistes Chemin d’Astra Lons

