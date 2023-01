La Nuit de la lecture : Le défi! Bénesse-Maremne Bénesse-Maremne Bénesse-Maremne Catégories d’Évènement: Bénesse-Maremne

Landes Bénesse-Maremne EUR Le thème des nuits de la lecture est la peur, sous toutes ses formes, cocasse, inattendue voire glaçante…

Les participants au Défi d’écriture ont planché sur cette thématique tout en respectant une série de mots imposés et le résultat est réjouissant!

Rejoignez nous vendredi soir pour savourer la lecture du texte lauréat 2023/ Nous vous proposerons également la lecture théâtralisée d’autres extraits tirés de la littérature (poésie, théâtre, romans). Soirée animée en partenariat avec Kristel Rodriguez-Dorgan de l’Académie Voltaire. Une soirée qui s’annonce pétillante!

Tirage au sort de chèques Lire en fin de soirée. Remise du 2 ème prix du défi d'écriture de l'Escale des Livres! +33 5 58 72 53 78

