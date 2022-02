La nuit de la lecture, c’est magique ! Bibliothèque Les Jacobins Fleury-les-Aubrais Catégories d’évènement: Fleury-les-Aubrais

La nuit de la lecture, c'est magique !

Bibliothèque Les Jacobins, le samedi 26 février à 20:00

**Contes de l’Abracadabra** – 20 h Spectacle tout public à partir de 7 ans Issus du répertoire culturel juif, 7 contes, venus d’Amérique, de Pologne, du Yémen, de la Méditerranée et des Balkans, nous invitent à explorer les temps de la vie, de la naissance à la mort. Muriel Bloch est une des conteuses les plus renommées de France. Elle est ici accompagnée du musicien Joao Mota (guitare, voix et percussions) **Ensemble** – 21 h 15 Spectacle de magie tout public à partir de 4 ans par Soria IENG Spectacle de magie visuel et interactif. Plusieurs fois récompensée, Soria Ieng s’est notamment fait remarquer par son passage dans l’émission « Le plus grand cabaret du monde » de Patrick Sébastien avec le numéro « La magie de l’eau ».

Gratuit sur réservation

Deux spectacles pour une soirée sur le thème de la magie

2022-02-26T20:00:00 2022-02-26T22:30:00

