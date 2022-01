La Nuit de la lecture : Bibliothèque Humaniste Sélestat, 22 janvier 2022, Sélestat.

La Nuit de la lecture : Bibliothèque Humaniste Sélestat

2022-01-22 – 2022-01-22

Sélestat Bas-Rhin Sélestat

Samedi 22 janvier, partout en France, bibliothèques et librairies ouvrent leurs portes pour présenter, de manière ludique et festive, la richesse de leurs collections, à l’occasion de la « Nuit de la Lecture ». Cette 6ème édition est l’occasion de découvrir en toute intimité l’actualité des livres anciens conservés à la Bibliothèque Humaniste. C’est également une opportunité unique de (re)visiter le musée en nocturne et d’échanger avec les responsables des collections au sujet des dernières acquisitions et restaurations d’ouvrages.

Occasion unique de (re)visiter le musée et d’échanger avec les responsables des collections !

+33 3 88 58 07 20

Sélestat

