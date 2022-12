LA NUIT DE LA LECTURE Batz-sur-Mer Batz-sur-Mer Catégories d’évènement: Batz-sur-Mer

Loire-Atlantique Vendredi 20 janvier, 19h, école Alain BOUTLE

Par Les Amis de la Gède

Trembler, frissonner, sursauter, avoir la chair de poule, le cœur qui bat à la chamade, le souffle court… La peur s’empare de la littérature et des Nuits de la lecture 2023. Les Amis de la Gède vous convient à assister à une séance de lectures à voix haute d’un assemblage de textes classiques du genre et contemporains, Mêlant aussi bien les genres que les époques, les textes évoquerons plusieurs sortes de peur : peur primaire, animale et tangible, jusqu’aux peurs psychologiques qui déforment la réalité perçue. Pour un public d’auditeurs adolescents et adultes. >> Inscriptions et renseignements au 09.64.25.30.11 / lesamisdelagede@gmail.com Batz-sur-Mer

