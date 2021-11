Toulon Collège Maurice Ravel Toulon, Var La Nuit de la lecture au Collège Maurice Ravel (Toulon) Collège Maurice Ravel Toulon Catégories d’évènement: Toulon

Var

La Nuit de la lecture au Collège Maurice Ravel (Toulon) Collège Maurice Ravel, 21 janvier 2022, Toulon. La Nuit de la lecture au Collège Maurice Ravel (Toulon)

Collège Maurice Ravel, le vendredi 21 janvier 2022 à 17:15

**Le temps d’une soirée, les élèves lisent à voix haute pour leurs familles et pour leurs camarades des textes qui mettent les femmes – héroïnes de fiction ou de la vie réelle – à l’honneur.** Plusieurs sessions de lectures à voix haute (textes lus par des élèves) ont lieu simultanément dans différents espaces du collège. Des expositions autour de la lecture (carnets de lecture, portraits d’héroïnes) sont présentées ainsi que différents jeux ou ateliers (création de marque-pages)

Le nombre de places est limité et réservé aux familles des collégiens.

Le temps d’une soirée, les élèves lisent à voix haute pour leurs familles et pour leurs camarades des textes qui mettent les femmes – héroïnes de fiction ou de la vie réelle – à l’honneur. Collège Maurice Ravel 60 rue Commandant Henri Thal 83000 Toulon Toulon Var

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-21T17:15:00 2022-01-21T19:15:00

Détails Catégories d’évènement: Toulon, Var Autres Lieu Collège Maurice Ravel Adresse 60 rue Commandant Henri Thal 83000 Toulon Ville Toulon lieuville Collège Maurice Ravel Toulon