La nuit de la lecture – ANNULÉE Lamballe-Armor Lamballe-Armor Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Lamballe-Armor

La nuit de la lecture – ANNULÉE Lamballe-Armor, 22 janvier 2022, Lamballe-Armor. La nuit de la lecture – ANNULÉE Rue Père Ange le Proust Bibliothèque municipale Lamballe-Armor

2022-01-22 – 2022-01-22 Rue Père Ange le Proust Bibliothèque municipale

Lamballe-Armor Côtes d’Armor Autour du thème de l’amour, venez partager des moments de jeux, de lectures et de créativité afin de célébrer ensemble les mots et le livre… Détail de la programmation à venir sur le site de la bibliothèque. https://www.animetaculture.fr/fiche/nuit-de-la-lecture-2020-2069.html Autour du thème de l’amour, venez partager des moments de jeux, de lectures et de créativité afin de célébrer ensemble les mots et le livre… Détail de la programmation à venir sur le site de la bibliothèque. Rue Père Ange le Proust Bibliothèque municipale Lamballe-Armor

dernière mise à jour : 2022-01-18 par Office de tourisme de Lamballe Communauté

Détails Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor, Lamballe-Armor Autres Lieu Lamballe-Armor Adresse Rue Père Ange le Proust Bibliothèque municipale Ville Lamballe-Armor lieuville Rue Père Ange le Proust Bibliothèque municipale Lamballe-Armor