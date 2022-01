La Nuit de la Lecture Amiens, 22 janvier 2022, Amiens.

La Nuit de la Lecture Amiens

2022-01-22 14:30:00 – 2022-01-22 19:30:00

Amiens Somme Amiens

Dans le cadre de la 6e édition des « Nuits de la Lecture », les Bibliothèques d’Amiens vous proposent de célébrer le plaisir de lire, le plaisir d’échanger et le plaisir de partager. Comme le dit Victor Hugo : Aimons toujours ! Aimons encore !

Bibliothèque Louis Aragon | 50 rue de la République, Amiens

14h30, 16h et 17h30 : Ateliers BD : initiation à la narration en BD et création de strips BD, par l’Association On a Marché sur la Bulle. Les participants seront initiés aux codes de la bande dessinée pour créer ensuite leur propre histoire.

 Salle de Presse

 A partir de 8 ans

 Sur réservation

15h-18h : Jeux de société

Prise de risque, stratégie, réflexion et chance seront au menu de ces jeux de société, entre jeu de cartes rapide et jeu coopératif : venez délivrer des messages d’amour avec Love Letter ou devenez explorateur de romans avec Nouvelles Contrées !

 Hall d’exposition

 Entrée libre, à partir de 6 ans

16h-18h : Gare au coup de foudre !

Venez découvrir les derniers coups de cœur des bibliothécaires et repartez avec pour faire durer le plaisir de la découverte et de la lecture !

 Espace adulte

 Entrée libre

17h-18h : Lectures doudous, pilou et chocolat

Installés confortablement, ouvrez grand vos oreilles et laissez-vous porter tout en douceur par les histoires racontées par les bibliothécaires.

 Espace Jeunesse

 Tout public

 Sur réservation

18h-19h30 : Rencontre avec Philippe Guedj, co-auteur du livre Propos sur l’amour au cinéma

Médecin psychanaliste, cinéphile et critique d’art, Philippe Guedj viendra nous parler de son amour pour le cinéma, de l’amour au cinéma et de ses corollaires : la rencontre amoureuse, le secret, le rapport amour/désir, la manipulation autant que le don de soi qu’implique l’amour.

Rencontre animée par William Tessier, cinéphile et rédacteur sur Fais pas Genre !

 Auditorium

 Sur réservation

Du 20 janvier au 1er mars : Concours d’écriture « Parlez-nous d’amour »

Qu’elle soit passionnelle ou de rupture, bouleversante ou exaltée, brève ou à rallonge, destinée à un amant, un ami, un parent, la lettre d’amour est l’occasion d’ouvrir son cœur et de partager ses sentiments.

Ecrivez votre plus belle d’amour, soyez sincère, inventif, audacieux, donnez libre cours à votre fantaisie, débridez votre imagination !

 Concours gratuit

 3 catégories d’âge : 6-11 ans, 12-17 ans, adultes

 Les textes sont à remettre à l’accueil de vos bibliothèques, 3 gagnants par catégorie parmi les textes les plus originaux et les plus émouvants, à gagner un chèque-lire d’une valeur de 20€

Ce programme est susceptible d’être modifié en fonction des conditions sanitaires et selon les directives gouvernementales.

Pour plus de renseignements :

Bibliothèque Louis Aragon | 50 rue de la République

03.22.97.10.10 | animationbibliotheques@amiens-metropole.com

Dans le cadre de la 6e édition des « Nuits de la Lecture », les Bibliothèques d’Amiens vous proposent de célébrer le plaisir de lire, le plaisir d’échanger et le plaisir de partager. Comme le dit Victor Hugo : Aimons toujours ! Aimons encore !

Bibliothèque Louis Aragon | 50 rue de la République, Amiens

14h30, 16h et 17h30 : Ateliers BD : initiation à la narration en BD et création de strips BD, par l’Association On a Marché sur la Bulle. Les participants seront initiés aux codes de la bande dessinée pour créer ensuite leur propre histoire.

 Salle de Presse

 A partir de 8 ans

 Sur réservation

15h-18h : Jeux de société

Prise de risque, stratégie, réflexion et chance seront au menu de ces jeux de société, entre jeu de cartes rapide et jeu coopératif : venez délivrer des messages d’amour avec Love Letter ou devenez explorateur de romans avec Nouvelles Contrées !

 Hall d’exposition

 Entrée libre, à partir de 6 ans

16h-18h : Gare au coup de foudre !

Venez découvrir les derniers coups de cœur des bibliothécaires et repartez avec pour faire durer le plaisir de la découverte et de la lecture !

 Espace adulte

 Entrée libre

17h-18h : Lectures doudous, pilou et chocolat

Installés confortablement, ouvrez grand vos oreilles et laissez-vous porter tout en douceur par les histoires racontées par les bibliothécaires.

 Espace Jeunesse

 Tout public

 Sur réservation

18h-19h30 : Rencontre avec Philippe Guedj, co-auteur du livre Propos sur l’amour au cinéma

Médecin psychanaliste, cinéphile et critique d’art, Philippe Guedj viendra nous parler de son amour pour le cinéma, de l’amour au cinéma et de ses corollaires : la rencontre amoureuse, le secret, le rapport amour/désir, la manipulation autant que le don de soi qu’implique l’amour.

Rencontre animée par William Tessier, cinéphile et rédacteur sur Fais pas Genre !

 Auditorium

 Sur réservation

Du 20 janvier au 1er mars : Concours d’écriture « Parlez-nous d’amour »

Qu’elle soit passionnelle ou de rupture, bouleversante ou exaltée, brève ou à rallonge, destinée à un amant, un ami, un parent, la lettre d’amour est l’occasion d’ouvrir son cœur et de partager ses sentiments.

Ecrivez votre plus belle d’amour, soyez sincère, inventif, audacieux, donnez libre cours à votre fantaisie, débridez votre imagination !

 Concours gratuit

 3 catégories d’âge : 6-11 ans, 12-17 ans, adultes

 Les textes sont à remettre à l’accueil de vos bibliothèques, 3 gagnants par catégorie parmi les textes les plus originaux et les plus émouvants, à gagner un chèque-lire d’une valeur de 20€

Ce programme est susceptible d’être modifié en fonction des conditions sanitaires et selon les directives gouvernementales.

Pour plus de renseignements :

Bibliothèque Louis Aragon | 50 rue de la République

03.22.97.10.10 | animationbibliotheques@amiens-metropole.com

animationbibliotheques@amiens-metropole.com +33 3 22 97 10 10

Dans le cadre de la 6e édition des « Nuits de la Lecture », les Bibliothèques d’Amiens vous proposent de célébrer le plaisir de lire, le plaisir d’échanger et le plaisir de partager. Comme le dit Victor Hugo : Aimons toujours ! Aimons encore !

Bibliothèque Louis Aragon | 50 rue de la République, Amiens

14h30, 16h et 17h30 : Ateliers BD : initiation à la narration en BD et création de strips BD, par l’Association On a Marché sur la Bulle. Les participants seront initiés aux codes de la bande dessinée pour créer ensuite leur propre histoire.

 Salle de Presse

 A partir de 8 ans

 Sur réservation

15h-18h : Jeux de société

Prise de risque, stratégie, réflexion et chance seront au menu de ces jeux de société, entre jeu de cartes rapide et jeu coopératif : venez délivrer des messages d’amour avec Love Letter ou devenez explorateur de romans avec Nouvelles Contrées !

 Hall d’exposition

 Entrée libre, à partir de 6 ans

16h-18h : Gare au coup de foudre !

Venez découvrir les derniers coups de cœur des bibliothécaires et repartez avec pour faire durer le plaisir de la découverte et de la lecture !

 Espace adulte

 Entrée libre

17h-18h : Lectures doudous, pilou et chocolat

Installés confortablement, ouvrez grand vos oreilles et laissez-vous porter tout en douceur par les histoires racontées par les bibliothécaires.

 Espace Jeunesse

 Tout public

 Sur réservation

18h-19h30 : Rencontre avec Philippe Guedj, co-auteur du livre Propos sur l’amour au cinéma

Médecin psychanaliste, cinéphile et critique d’art, Philippe Guedj viendra nous parler de son amour pour le cinéma, de l’amour au cinéma et de ses corollaires : la rencontre amoureuse, le secret, le rapport amour/désir, la manipulation autant que le don de soi qu’implique l’amour.

Rencontre animée par William Tessier, cinéphile et rédacteur sur Fais pas Genre !

 Auditorium

 Sur réservation

Du 20 janvier au 1er mars : Concours d’écriture « Parlez-nous d’amour »

Qu’elle soit passionnelle ou de rupture, bouleversante ou exaltée, brève ou à rallonge, destinée à un amant, un ami, un parent, la lettre d’amour est l’occasion d’ouvrir son cœur et de partager ses sentiments.

Ecrivez votre plus belle d’amour, soyez sincère, inventif, audacieux, donnez libre cours à votre fantaisie, débridez votre imagination !

 Concours gratuit

 3 catégories d’âge : 6-11 ans, 12-17 ans, adultes

 Les textes sont à remettre à l’accueil de vos bibliothèques, 3 gagnants par catégorie parmi les textes les plus originaux et les plus émouvants, à gagner un chèque-lire d’une valeur de 20€

Ce programme est susceptible d’être modifié en fonction des conditions sanitaires et selon les directives gouvernementales.

Pour plus de renseignements :

Bibliothèque Louis Aragon | 50 rue de la République

03.22.97.10.10 | animationbibliotheques@amiens-metropole.com

Droits réservés

Amiens

dernière mise à jour : 2022-01-18 par SIM Aisne/Oise/Somme HDF – OT D’AMIENS