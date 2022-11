La Nuit de la lecture à Saint-Éloi : un programme cauchemardesque ! Bibliothèque Saint-Eloi Paris Catégories d’évènement: île de France

Le samedi 21 janvier 2023

de 17h00 à 21h00

. gratuit Si vous souhaitez participer à la performance littéraire en présence d’interprètes LSF/FR, envoyez-nous vos textes à l’avance à bibliotheque.saint-eloi@paris.fr. La Nuit de la lecture revient pour une 7ème édition autour du thème de la peur… Contes, légendes, romans policiers, récits fantastiques ou de science-fiction… nombreuses sont en littérature les occasions d’avoir peur, mais aussi d’exorciser nos peurs et de mieux les comprendre pour les combattre. Petits et grands, rejoignez-nous pour une soirée littéraire pleine de frissons…! 17h : lectures d’albums à la lampe de poche pour s’amuser à se faire peur, pour les petits à partir de 4 ans.

pour s’amuser à se faire peur, pour les petits à partir de 4 ans. 18h30 : Time’s up spécial littérature , en famille à partir de 8 ans.

, en famille à partir de 8 ans. 20h : performance littéraire en Langue des Signes française et en français, spécial effroi, pour ados et adultes ! En présence d’interprètes LSF/FR, frissonnez avec nous en lisant un texte qui vous a plu, à voix haute ou en Langue des Signes française, et écouter les choix des bibliothécaires : une seule contrainte, la peur !

Envoyez-nous vos textes à l’avance à bibliotheque.saint-eloi@paris.fr. samedi 21 janvier, à partir de 17h entrée libre pour tout public Autour de la Nuit de la lecture… > exposition Coup de jeune sur le polar ! : 10 – 28 janvier.> atelier d’écriture sur la peur avec Rémanence des mots : samedi 14 janvier, 15h. Bibliothèque Saint-Eloi 23 rue du Colonel Rozanoff 75012 Paris Contact : 01 53 44 70 30 bibliotheque.saint-eloi@paris.fr https://fr-fr.facebook.com/bibliothequesainteloi/ https://fr-fr.facebook.com/bibliothequesainteloi/

Aude Samama Nuit de la lecture 2023

