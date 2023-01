La Nuit de la Lecture à la Maison de Victor Hugo Maison de Victor Hugo Paris Catégories d’Évènement: île de France

Dans le cadre de la nuit de la lecture le samedi 21 janvier 2023 le musée accueille une lecture spectacle GRANDS FRISSONS – lecture spectacle Samedi 21 janvier 2023 à 17h, 18h30 et 20h (durée 40 mn) À l'occasion de la 7ème édition des Nuits de la lecture, les comédiens Marie-Laudes Emond et Gilles Martin donneront à entendre des extraits de romans et de pièces de théâtre sur le thème de la peur, dans les œuvres de Victor Hugo et des auteurs de théâtre contemporains Joël Pommerat et Wajdi Mouawad.

Vous tremblerez avec Cosette la nuit dans la forêt. Vous frissonnerez avec le Petit chaperon rouge aux prises avec le loup. Vous frémirez pour Gavroche dansant entre les balles sur les barricades. Vous aurez la chair de poule en découvrant ce qui se tapit dans le ventre de la jeune Norvège… Entrée gratuite dans la limite des places disponibles. Maison de Victor Hugo 6 place des Vosges 75004 Paris

