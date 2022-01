La nuit de la lecture 2022 Pontonx-sur-l’Adour, 21 janvier 2022, Pontonx-sur-l'Adour.

La nuit de la lecture 2022 Médiathèque de Pontonx 92 Avenue de la Chalosse Pontonx-sur-l’Adour

2022-01-21 – 2022-01-21 Médiathèque de Pontonx 92 Avenue de la Chalosse

Pontonx-sur-l’Adour Landes

EUR « Un petit signe d’amour » soirée pyjama animée par Anne et Laetitia.

Enfilez vos pyjamas et vos chaussons, prenez doudous et oreillers, et venez écouter des histoires signées par Anne et Laetitia.

Pass sanitaire et masques obligatoire

+33 5 58 57 50 00

mediapontonx

Médiathèque de Pontonx 92 Avenue de la Chalosse Pontonx-sur-l’Adour

dernière mise à jour : 2022-01-18