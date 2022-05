La Nuit de la Grenouille Montivilliers Montivilliers Catégories d’évènement: Montivilliers

Par l'Observatoire Batracho-Herpétologique Normand. A vos bottes ! Dans le cadre de la fêtes des mares, la Ville de Montivilliers vous propose une sortie pour découvrir les amphibiens, ces espèces rares et protégées. nÉquipés d'une lampe torche, venez observer grenouilles, crapauds, tritons et salamandres qui peuplent les points d'eau de votre commune. nVous apprendrez à reconnaître les différents amphibiens, leur mode de vie si particulier, à apprécier leur chant mélodieux, mais aussi à identifier toutes les autres espèces des mares qui cohabitent avec eux. Rendez-vous le samedi 28 mai à 20h30, sur le parking du cinéma Les Arts. nDès 6 ans. nInscription : transition.ecologique@ville-montivilliers.fr

