La Nuit de la francophonie 2022 : Vivre les francophonies / En ligne

Pour tenir compte et rendre compte des nombreuses richesses et diversités des francophonies, les ambassades francophones des Pays-Bas organisent une soirée spéciale et invitent, à l’occasion du mois de la Francophonie en mars, des artistes, des auteurs, des penseurs, des réalisateurs du monde francophone à témoigner de leur francophonie et à donner à voir et à entendre les multitudes de la francophonie, telle une promesse ou une invitation à « Vivre les francophonies » en toute liberté. Programme : – Mots de bienvenue et introduction – Faire rire et s’amuser des francophonies Intervenant : Bruno Coppens – Écrire et parler les francophonies Intervenants : Alain Farah et Pablo Michellod (Pablito) – Dessiner et animer les francophonies Intervenant : Co Hoedeman – Diffusion du court-métrage de Clémentine Campos « L’Écoute-silence » Plus d’informations : [https://bit.ly/3sqsmrA](https://bit.ly/3sqsmrA) Lien de connexion : [https://bit.ly/3su4Ry5](https://bit.ly/3su4Ry5)

Accès libre.

Vivre les francophonies : le français dans tous ses états ! La soirée de la francophonie donne la parole à des artistes francophones pour faire entendre les diversités de la langue française.

En ligne Pays-bas



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-10T19:00:00 2022-03-10T20:30:00