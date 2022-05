LA NUIT DE LA FORCE (NUIT EUROPÉENNE DES MUSÉES), 14 mai 2022, .

LA NUIT DE LA FORCE (NUIT EUROPÉENNE DES MUSÉES)

2022-05-14 – 2022-05-14

Un Empire, des histoires de famille, des peuples qui résistent, des alliances, des combats avec des sabres et autres glaives, une pointe de mysticisme, des cultes anciens, des légendes, des héros, des créatures étranges, fascinantes ou horribles… Oui, nous parlons bien tout à la fois d’une histoire antique et d’une actuelle histoire de science fiction.

Alors le temps d’une nuit, l’Histoire et la fiction vont se rencontrer dans un cross-over audacieux.

Le musée vous invite à cet événement tout particulier où les lieux seront habités, investis et habillés. Un voyage tout à la fois dans le temps et l’espace, avec des étoiles plein les yeux…

L’association L’Enclave du Dernier Ordre proposera des démonstrations de combats au sabre laser (combats sportifs, combats chorégraphiés improvisés, initiation du public).

Les cosplayers de Hobos Cosplay seront présents toute la soirée. Une belle occasion de vous faire prendre en photo par Nicolas Pebayle en leur compagnie.

Dernière entrée à minuit.

Dans le cadre de la Nuit Européenne des Musées !

L’Empire Romain contre-attaque !

contact.saintraymond@culture.toulouse.fr +33 5 61 22 31 44 http://www.saintraymond.toulouse.fr/

Dernière entrée à minuit.

